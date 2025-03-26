Розенбаум зарегистрирует товарный знак «Гоп-стоп» для продажи алкоголя

Александр Розенбаум (фото: ВКонтакте @alexander_rozenbaum)
Александр Розенбаум подал заявки на регистрацию семи товарных знаков со строчками его песен. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Роспатента.
Народный артист России хочет зарегистрировать в качестве брендов строчки: «Ау», «Доля казачья – служба лихая», «Налетела грусть», «Любить – так любить», «Летать – так летать», «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» и «Заходите к нам на огонёк».
Если Роспатент удовлетворит прошение Розенбаума о регистрации товарных знаков, то под указанными названиями могут выпускаться пиво, пивные напитки, крепкий алкоголь, сигары, зажигалки, курительные трубки, нижнее бельё, бумажники, а также оказываться услуги по доставке продуктов питания.
При этом представитель музыканта уточнил, что Розенбаум не намерен выпускать продукцию, а регистрирует знаки исключительно для их защиты.
Тем не менее, выпуском пивной продукции бард всё же занимается. Он является совладельцем компании «Главрозпиво», а также имеет долю в 40% в установном капитале ООО «Толстый фраер», которое управляет сетью пивных в Санкт-Петербурге.
Читайте также:
Объявил бойкот Седоковой, отправил фанатку в тюрьму и крутил роман с Бабкиной: голая правда об Александре Розенбауме
«Вы красивая, но спеть нужно было лучше»: Александр Розенбаум сделал Седокову аутсайдером шоу «Три аккорда»
«Мы все были шокированы»: роман с женатым Розенбаумом и молодые любовники. Куда делся 33-летний фаворит Бабкиной?
Если Роспатент удовлетворит прошение Розенбаума о регистрации товарных знаков, то под указанными названиями могут выпускаться пиво, пивные напитки, крепкий алкоголь, сигары, зажигалки, курительные трубки, нижнее бельё, бумажники, а также оказываться услуги по доставке продуктов питания.
При этом представитель музыканта уточнил, что Розенбаум не намерен выпускать продукцию, а регистрирует знаки исключительно для их защиты.
Тем не менее, выпуском пивной продукции бард всё же занимается. Он является совладельцем компании «Главрозпиво», а также имеет долю в 40% в установном капитале ООО «Толстый фраер», которое управляет сетью пивных в Санкт-Петербурге.
Читайте также:
Объявил бойкот Седоковой, отправил фанатку в тюрьму и крутил роман с Бабкиной: голая правда об Александре Розенбауме
«Вы красивая, но спеть нужно было лучше»: Александр Розенбаум сделал Седокову аутсайдером шоу «Три аккорда»
«Мы все были шокированы»: роман с женатым Розенбаумом и молодые любовники. Куда делся 33-летний фаворит Бабкиной?
Анастасия Чинкова