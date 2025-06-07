«Розы раскупили»: в Челябинской области простились с экс-звездой «Дома-2»
Звезду «Дома 2» Кристину Белую похоронили в Челябинской области
Бывшая участница телешоу «Дом-2» Кристина Белая трагически погибла при невыясненных обстоятельствах. Прощание с девушкой прошло в городе Карталы Челябинской области. О похоронах Кристины сообщил ее возлюбленный Иван Лютый.
24-летняя девушка после отдыха в Таиланде решила навестить родных в России, но «поездка в гости» стала роковой. По предварительной информации, девушка решила принять ванну, но когда стала выходить из воды, то потеряла равновесие и ударилась головой. Удар вызвал кровоизлияние в мозг и скорую смерть.
Иван, который приехал попрощаться с девушкой, столкнулся с трудностями при покупке роз.
«Розы скупили в магазинах, потому что все на могилке. Все розы на могилке Кристины», — рассказал он в социальных сетях, показывая букет.В итоге, парень приобрел букет, в котором были розы, белые хризантемы и даже сладости. Ансамбль цветов оформили в яркую розовую упаковку и прощальный букет блогер положил на могилу Кристины.
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