«Розы раскупили»: в Челябинской области простились с экс-звездой «Дома-2»

07 июня 2025, 20:03

Звезду «Дома 2» Кристину Белую похоронили в Челябинской области

Кристина Белая (Фото: Instagram* @kris.sd3)

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Кристина Белая трагически погибла при невыясненных обстоятельствах. Прощание с девушкой прошло в городе Карталы Челябинской области. О похоронах Кристины сообщил ее возлюбленный Иван Лютый.





24-летняя девушка после отдыха в Таиланде решила навестить родных в России, но «поездка в гости» стала роковой. По предварительной информации, девушка решила принять ванну, но когда стала выходить из воды, то потеряла равновесие и ударилась головой. Удар вызвал кровоизлияние в мозг и скорую смерть.



Иван, который приехал попрощаться с девушкой, столкнулся с трудностями при покупке роз.

«Розы скупили в магазинах, потому что все на могилке. Все розы на могилке Кристины», — рассказал он в социальных сетях, показывая букет.

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