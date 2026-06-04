«Розовые очки»: Павел Деревянко объяснил, почему расстался с матерью своих дочерей

04 июня 2026, 18:30

Павел Деревянко раскрыл правду о свободных отношениях с Дарьей Мясищевой

Павел Деревянко (Фото: Instagram* @pablo_derevyanko)

Павел Деревянко в подкасте «Громче слов» рассказал о причинах расставания с матерью своих дочерей, Дарьей Мясищевой.





49-летний актёр отметил, что их отношения долгое время нельзя было назвать традиционными: пара не вела совместный быт, а сам Деревянко имел много романов на стороне.

«Мы не жили друг с другом: дружили, воспитывали детей. У Даши появился третий ребёнок, сын Ваня. Во время пандемии мы попытались быть вместе. А потом я понял, что это были розовые очки, всё это я себе придумал, нет никаких отношений — как мы дружили, так мы и дружим», — поделился артист.