Беременная Ксения Шойгу раскрыла месяц рождения ребёнка

04 июня 2026, 18:12

Ксения Шойгу на ПМЭФ подтвердила беременность и назвала срок родов

Ксения Шойгу (Фото: Telegram @ksenia_shoigu)

Общественный деятель, президент Федерации триатлона России и дочь секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, Ксения Шойгу во второй раз готовится стать матерью. На ПМЭФ она раскрыла пол будущего ребёнка.





В беседе с «Газетой.Ru» Ксения Сергеевна сообщила, что у неё родится ещё одна девочка.

«У меня будет девочка в августе», — сказала она и рассмеялась.