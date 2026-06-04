Беременная Ксения Шойгу раскрыла месяц рождения ребёнка
Ксения Шойгу на ПМЭФ подтвердила беременность и назвала срок родов
Общественный деятель, президент Федерации триатлона России и дочь секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, Ксения Шойгу во второй раз готовится стать матерью. На ПМЭФ она раскрыла пол будущего ребёнка.
В беседе с «Газетой.Ru» Ксения Сергеевна сообщила, что у неё родится ещё одна девочка.
«У меня будет девочка в августе», — сказала она и рассмеялась.Первый ребенок женщины, дочь Милана, появилась на свет в 2021 году. По словам Шойгу, старшая дочь очень ждёт появления сестры. О беременности Ксении стало известно в мае. Тогда дочь секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу сообщила, что у неё не было гендер-пати из-за большого объема работы.
Ранее актриса Дарья Мельникова раскрыла секрет идеальной фигуры после рождения троих детей. Она сообщила, что не набирает вес, потому что не испытывает голода.