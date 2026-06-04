«Влюбилась на всю жизнь»: Анита Цой рассказала, как Пугачёва изменила её судьбу

04 июня 2026, 18:07

Анита Цой рассказала, как Алла Пугачёва повлияла на её карьеру

Анита Цой (Фото: Instagram* @anitatsoy)

Певица Анита Цой в интервью изданию «Фонтанка.ру» рассказала, что Алла Пугачёва повлияла на её творческий путь.





Цой отметила, что в начале карьеры Примадонна порекомендовала её песню «Романс» Игорю Крутому. Исполнительница уточнила, что на тот момент композиция не выходила. Цой исполняла её только под рояль дома. Тем не менее песня неожиданно победила на конкурсе «Песня года» в конце 1990-х.

«Я была обескуражена, пришлось делать аранжировку, а на радио она не звучала. Я выпустила её в альбоме только в 2021 году», — вспомнила звезда.

«Алла Борисовна была режиссёром-постановщиком этих «Встреч». Я посмотрела на неё и на всю жизнь влюбилась ещё в одну профессию», — поделилась певица.