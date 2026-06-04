Аня Покров и Артур Бабич провели свадебную церемонию в Подмосковье
В Подмосковье проходит торжественная свадебная церемония блогеров Ани Покров и Артура Бабича. В распоряжении Super оказались эксклюзивные кадры со свадьбы.
На видео невеста появилась на публике в элегантном платье с фатой под собственную песню. Артур выбрал классический образ: тёмный костюм, белую рубашку и бабочку.
Аня с кремовым букетом в руках прошла по белой дорожке к ротонде, украшенной кружевами. Её сопровождал отец. Кольца молодожёнам вынес дедушка невесты. Среди звёздных гостей на церемонии заметили Юлию Гаврилину, Наташу Гасанханову, Алексея Столярова с Верой Бондаревой и Клаву Коку с Димой Масленниковым.
Ранее Артур Бабич и Аня Покров удивили фанатов необычным брачным соглашением. В нём влюблённые прописали не формальные пункты, а романтические обещания.
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