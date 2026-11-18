18 ноября 2026, 10:52

Актёр Сергей Романович признался, что не жалеет о своих откровениях про долги

Сергей Романович (Фото: Telegram @romanovich_ser)

Актёр Сергей Романович рассказал, что не жалеет о своих откровенных признаниях насчёт крупных долгов.





Как сообщает корреспондент издания «Абзац», деньгами Сергея выручала супруга — артист обращался к ней за помощью лишь пару раз. По словам Романовича, он открыто говорит о финансовых трудностях, и для многих подписчиков его история стала неожиданной поддержкой.

«Кто-то сказал: «Спасибо, что живой; спасибо, что ты это делаешь». Потому что я тут со своими проблемами думаю, что я в жопе. Оказывается, у кого-то жопа ещё больше есть, а есть ещё и ещё больше», — отметил актёр.