Рудченко: приезд звезд из США в Россию — знак улучшения отношений между странами
Приезд американских звезд в Россию свидетельствует о смягчении напряжённости в отношениях между РФ и США. Об этом заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что пока на российскую сцену приезжают преимущественно афроамериканские рэперы — представители бунтарского образа жизни. Именно это, по мнению Рудченко, объясняет их готовность выступать в России, несмотря на неопределённый политический фон.
Он добавил, что подобные гастроли создают «дорогу» для остальных западных артистов, транслируя посыл о том, что между Москвой и Вашингтоном нет непримиримых противоречий. Рудченко также отметил недавний пример — выступление Джейсона Деруло, который включил в свой концерт российские музыкальные треки и даже повторил номер исполнителя из РФ Егора Крида. Это, по мнению критика, свидетельствует о попытках артистов наладить культурный диалог и укрепить музыкальные связи между странами.
