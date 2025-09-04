«У меня своя жизнь»: Плющенко ответил Тарасовой на жёсткую критику Рудковской
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о критике, которую ранее направляла в адрес его жены, Яны Рудковской, заслуженный тренер Татьяна Тарасова. По информации издания «Абзац», спортсмен заявил, что не уделяет внимания подобным комментариям.
Плющенко отметил, что не знакомится с критическими высказываниями и полностью сконцентрирован на собственных проектах и жизни.
«Да вы знаете, я даже не читаю комментарии. Не хочется обращать внимание. Обидно ли мне? Нет, конечно. Повторюсь, я не обращаю ни на кого внимания. У меня своя жизнь. Мне есть чем заниматься, так как у меня прекрасная жизнь. У нас всё хорошо с Яной, всё блестяще», — заявил спортсмен.Своим заявлением Плющенко опроверг недавние высказывания Татьяны Тарасовой о том, что Рудковская негативно влияет на его жизнь. Фигурист также добавил, что они с супругой активно работают над подготовкой новых шоу и строительством арены.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.