Рудковская продаёт квартиру в центре Москвы с люксовой мебелью за 120 млн рублей
Продюсер Яна Рудковская выставила на продажу квартиру в центре Москвы. Она продаёт недвижимость вместе с люксовой мебелью и паркингом. Жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко оценила объект в 120 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Страсти».
Элитная недвижимость Рудковской находится в районе Красная Пресня. Её общая площадь составляет 155 квадратных метров. В квартире есть четыре комнаты, два балкона, два санузла и просторная гардеробная.
В стоимость объекта входят зеркало Fendi и альбомы Джона Леннона и группы The Beatles. Цена квадратного метра в 12-этажном доме достигает 740 тысяч рублей. Таким образом, цена самой квартиры составляет около 114 миллионов рублей. Яна оценила интерьер и предметы мебели ещё в 6 миллионов.
Известно, что Рудковская владеет квартирами на Тверской и в Сочи. Сама продюсер с Плющенко и детьми проживает в трёхэтажном особняке на Рублёвке.
