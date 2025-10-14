Рудковская продаёт квартиру в центре Москвы с люксовой мебелью за 120 млн рублей

14 октября 2025, 19:57

Яна Рудковская (Фото: Telegram @doveoftheworld)

Продюсер Яна Рудковская выставила на продажу квартиру в центре Москвы. Она продаёт недвижимость вместе с люксовой мебелью и паркингом. Жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко оценила объект в 120 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Страсти».