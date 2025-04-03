Рудковскую раскритиковали за рыбалку после скандала с Безруковым

Яна Рудковская (фото: Telegram @doveoftheworld)
Яну Рудковскую раскритиковали за рыбалку на Мальдивах.
Продюсер в личном блоге опубликовала фотографию, на которой держит пойманную на удочке рыбу, стоя при этом на корме яхты.
Правда поклонники не оценили досуга Рудковской, сравнив его в поступком Сергея Безрукова.
Яна Рудковская (фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)
В комментариях пользователи обрушились на звезду, призвав её отпустить рыбу и поучиться на опыте других людей.
Напомним, что накануне на Сергея Безрукова набросились с обвинениями в браконьерстве после одного его поста. Актёр показал, как съездил на рыбалку в Ростовской области. На фотографии он держал двухкилограммовую щуку. Однако выяснилось, что сейчас в регионе действуют два запрета: на вылов всей рыбы из-за периода нерестования и отдельно на отлов щуки. Однако представитель артиста утверждает, что фото было сделано до введения ограничений.
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Правда поклонники не оценили досуга Рудковской, сравнив его в поступком Сергея Безрукова.
Яна Рудковская (фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)
В комментариях пользователи обрушились на звезду, призвав её отпустить рыбу и поучиться на опыте других людей.
Напомним, что накануне на Сергея Безрукова набросились с обвинениями в браконьерстве после одного его поста. Актёр показал, как съездил на рыбалку в Ростовской области. На фотографии он держал двухкилограммовую щуку. Однако выяснилось, что сейчас в регионе действуют два запрета: на вылов всей рыбы из-за периода нерестования и отдельно на отлов щуки. Однако представитель артиста утверждает, что фото было сделано до введения ограничений.
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Анастасия Чинкова