Рудова показала фигуру в топе и трусиках после отдыха на Бали

Артисты, которые покинули страну после начала СВО, прилагают все усилия, чтобы продемонстрировать своё благополучие за рубежом. Как показало время, кто громче всех был против, тому сложнее оказалось прижиться в новой стране. В материале «Радио 1» свежая подборка новостей про релокантов.