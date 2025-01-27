Рудова показала фигуру в топе и трусиках после отдыха на Бали

Наталья Рудова (Фото: соцсети)
Телезвезда Наталья Рудова похудела после отдыха на Бали. Как пишет Voice, артистка регулярно занимается спортом и старается питаться правильно. В столицу 41-летняя актриса вернулась, сбросив лишние килограммы.
«Кто-то похудел в отпуске», — отметила Рудова, опубликовав снимок в топе и трусиках.
Наталья Рудова (Фото: соцсети)
Вместе с тем, отдыхая, Рудова дала себе поблажку, несильно ограничивая себя в плане рациона. Стоит отметить плоский живот и рельеф на прессе знаменитости.
Что касается украшений, на фото видно пирсинг, а также несколько браслетов. А вот макияжем Рудова пренебрегла, просто распустив светлые волосы.
Наталья Рудова, по ее собственному признанию, готова вернуться в московскую суету.
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