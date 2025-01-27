Раскрыта личность мужа Анастасии Уколовой

Анастасия Уколова (Фото: соцсети)
Супруга актрисы Анастасии Уколовой зовут Юрий Горовой. Личность мужчины, которого тщательно скрывала селебрити, раскрыли журналисты издания Super.
Известно, что ему 31 год и он является адвокатом в одной из юридических фирм. Знакома пара была долгие годы, когда Уколовой было 13 лет, а встретились молодые люди в Пятигорске. Для обоих это уже не первый брак.
Уколова вновь стала популярной осенью прошлого года, поэтому фанаты захотели знать больше про ее личную жизнь. Девушка скрывала мужа на всех общих снимках.
Свадьбу Горовой и Уколова сыграли летом 2022 года, а в сентябре на свет появился мальчик Егор. Родители Юрия Горового занимаются бизнесом, а именно, разводят породистых котов и собак.
Ранее сообщалось, чем в настоящее время занят певец Оскар.
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Уколова вновь стала популярной осенью прошлого года, поэтому фанаты захотели знать больше про ее личную жизнь. Девушка скрывала мужа на всех общих снимках.
Свадьбу Горовой и Уколова сыграли летом 2022 года, а в сентябре на свет появился мальчик Егор. Родители Юрия Горового занимаются бизнесом, а именно, разводят породистых котов и собак.
Ранее сообщалось, чем в настоящее время занят певец Оскар.
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Никита Кротов