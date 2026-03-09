«Рука тяжелая»: Прилучный ответил на обвинения в избиении Муцениеце
Прилучный опроверг обвинения Муцениеце в побоях
Павел Прилучный в интервью Лауре Джугелии опроверг обвинения бывшей жены Агаты Муцениеце в побоях.
Актер заявил, что никогда не поднимал руку на нее и женщин в целом, так как его так не воспитывали. Он также отметил, что имеет КМС по боксу, и у него «достаточно тяжелая рука».
«Если бы я ее избил, она бы наверняка пошла в полицию и написала заявление», — добавил артист.Он считает, что бывшая жена использует эти обвинения для пиара. По его словам, это «хорошо спланированная акция».
«Мне стало больно. По-настоящему больно. Потому что я четко осознал, что за каждой новостью идет определенная программа. Как раз это было после Башарова, когда он избил свою жену», — поделился Прилучный.При этом он не стал отрицать, что в браке мог кричать и материться, а также назвал себя импульсивным человеком.