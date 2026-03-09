«Рука тяжелая»: Прилучный ответил на обвинения в избиении Муцениеце

09 марта 2026, 15:51

Прилучный опроверг обвинения Муцениеце в побоях

Павел Прилучный (Фото: Инстаграм*/bugevuge)

Павел Прилучный в интервью Лауре Джугелии опроверг обвинения бывшей жены Агаты Муцениеце в побоях.





Актер заявил, что никогда не поднимал руку на нее и женщин в целом, так как его так не воспитывали. Он также отметил, что имеет КМС по боксу, и у него «достаточно тяжелая рука».

«Если бы я ее избил, она бы наверняка пошла в полицию и написала заявление», — добавил артист.

«Мне стало больно. По-настоящему больно. Потому что я четко осознал, что за каждой новостью идет определенная программа. Как раз это было после Башарова, когда он избил свою жену», — поделился Прилучный.