Надежда Сысоева показала выходные с возлюбленным — фото
Юмористка Надежда Сысоева больше не скрывает роман с 25-летним блогером и бывшим медиа-спортсменом Николаем Безопасностью.
В минувшие выходные пара провела время вместе, а Сысоева даже сделала репост в своём блоге — пранк возлюбленного с цветами. В ролике они подчеркнули, что актриса не меркантильная и искренне обрадовалась даже нескольким скромным розам, хотя позже всё же получила и внушительную корзину.
Ранее о отношениях пары сообщил Super, роман держали в тайне. Избранник Сысоевой — футболист и ведёт стримы на Twitch.
Также известно, что Николай пытался нелегально попасть в США через Мексику. Его задержали на границе, и он провёл два года в тюрьме в Техасе, откуда делал контент для подписчиков. Вернувшись в Россию, он снова занялся стримингом и спортом.
