«Возможно, поэтому у меня до сих пор нет детей»: Сысоева вспомнила историю с Федункив
Надежда Сысоева вновь обрушилась на Марину Федункив
Конфликт Надежды Сысоевой и Марины Федункив получил продолжение. Ранее звезда Comedy Woman уже высказывалась о коллеге, а теперь вновь вернулась к этой истории. Сысоева опубликовала фрагмент шоу, в котором Федункив рассказывает, как пнула её ногой в живот.
Надежда возмутилась в соцсетях тем, что подобный эпизод обсуждают на широкую аудиторию. По мнению артистки, история не должна восприниматься как повод для шуток, а публичный рассказ о произошедшем вызывает у неё серьёзные вопросы.
«Я искренне не понимаю, почему за такое у нас в стране не отменяют? Одна большая и взрослая женщина у которой есть ребенок рассказывает на огромную аудиторию о том, что пнула меня в живот... Рядом одобрительно поддакивает еще одна "женщина", и, если вам кажется, что это финал, то нет. Третьим хихикает над этой ситуацией великий психолог всея Руси, мужчина с большой буквы (нет)», — написала Сысоева.Особенно болезненной для Надежды, судя по её словам, оказалась сама тема удара в живот. Она дала понять, что произошедшее до сих пор вызывает у неё тяжёлые эмоции и заставляет задумываться о последствиях той ситуации.
В завершение Сысоева предположила, что случившееся могло повлиять и на её личную жизнь. Артистка допустила, что именно из-за этого у неё до сих пор нет детей. При этом никаких подтверждений такой связи она не привела.
Пока история продолжает обсуждаться в публичном пространстве, сама Надежда вновь дала понять, что не намерена оставлять ситуацию без внимания. Реакция Марины Федункив на новую публикацию Сысоевой в представленном сообщении не приводится.