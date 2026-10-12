«Возможно, поэтому у меня до сих пор нет детей»: Сысоева вспомнила историю с Федункив

12 октября 2026, 22:20

Надежда Сысоева вновь обрушилась на Марину Федункив

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

Конфликт Надежды Сысоевой и Марины Федункив получил продолжение. Ранее звезда Comedy Woman уже высказывалась о коллеге, а теперь вновь вернулась к этой истории. Сысоева опубликовала фрагмент шоу, в котором Федункив рассказывает, как пнула её ногой в живот.





Надежда возмутилась в соцсетях тем, что подобный эпизод обсуждают на широкую аудиторию. По мнению артистки, история не должна восприниматься как повод для шуток, а публичный рассказ о произошедшем вызывает у неё серьёзные вопросы.





«Я искренне не понимаю, почему за такое у нас в стране не отменяют? Одна большая и взрослая женщина у которой есть ребенок рассказывает на огромную аудиторию о том, что пнула меня в живот... Рядом одобрительно поддакивает еще одна "женщина", и, если вам кажется, что это финал, то нет. Третьим хихикает над этой ситуацией великий психолог всея Руси, мужчина с большой буквы (нет)», — написала Сысоева.