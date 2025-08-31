«Руки прочь!»: Фото женатого Прилучного с девушками-коллегами шокировало публику

31 августа 2025, 14:18

Павел Прилучный вызвал бурю споров новым фото со съёмок

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Instagram* @bugevuge)

Актёр Павел Прилучный, известный по сериалу «Закрытая школа», приступил к работе над новым проектом — семейным фильмом «Приключения пингвинёнка». Однако фотография артиста с коллегами по съёмочной площадке вызвала бурное обсуждение. Об этом сообщает eg.ru.





В рамках съёмочного процесса появилось групповое фото, на котором Прилучный запечатлён с коллегами по площадке — актрисами, также участвующими в проекте. Снимок был опубликован в социальных сетях и моментально привлёк внимание аудитории.



Некоторые пользователи в комментариях выразили удивление тем, что женатый актёр, супруг актрисы Зепюр Брутян, позирует в обнимку с партнёршами. Это вызвало дискуссию о допустимости такого поведения.

«Ну зачем их трогать, ведь чужие женщины, Прилучный неисправим», «А руки зачем туда положил?», «Прям очень тесный контакт, ну и дела», — гласят комментарии под фото.