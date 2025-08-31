«Руки прочь!»: Фото женатого Прилучного с девушками-коллегами шокировало публику
Актёр Павел Прилучный, известный по сериалу «Закрытая школа», приступил к работе над новым проектом — семейным фильмом «Приключения пингвинёнка». Однако фотография артиста с коллегами по съёмочной площадке вызвала бурное обсуждение. Об этом сообщает eg.ru.
В рамках съёмочного процесса появилось групповое фото, на котором Прилучный запечатлён с коллегами по площадке — актрисами, также участвующими в проекте. Снимок был опубликован в социальных сетях и моментально привлёк внимание аудитории.
Некоторые пользователи в комментариях выразили удивление тем, что женатый актёр, супруг актрисы Зепюр Брутян, позирует в обнимку с партнёршами. Это вызвало дискуссию о допустимости такого поведения.
«Ну зачем их трогать, ведь чужие женщины, Прилучный неисправим», «А руки зачем туда положил?», «Прям очень тесный контакт, ну и дела», — гласят комментарии под фото.Некоторые комментаторы шутили, что «семейный фильм прямо вот-вот заскочит в категорию 18+».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.