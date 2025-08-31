«Хочет отсечь прошлое»: Собчак заявила о полном разрыве отношений с Ивлеевой
Ксения Собчак раскрыла причину разрыва с Ивлеевой
Ксения Собчак сообщила, что её контакты с Настей Ивлеевой прекратились по инициативе последней. Об этом журналистка рассказала в своём блоге.
Собчак подтвердила, что не изменила своего отношения к блогеру после инцидента с «голой вечеринкой» и публично выступала против её травли. По словам телеведущей, она неоднократно пыталась связаться с Ивлеевой, но та не выходила на связь.
«Наверное, хочет отсечь от себя всю прошлую жизнь. Не осуждаю. Понимаю. Насте — моя поддержка», — рассказала Собчак.Напомним, что Настя Ивлеева летом 2023 года вышла замуж за телеведущего Филиппа Бегака, с которым сейчас участвует в реалити-шоу о жизни на ферме. Следует отметить, что после замужества и переезда в деревню Ивлеева кардинально сменила образ.