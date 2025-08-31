«Хочет отсечь прошлое»: Собчак заявила о полном разрыве отношений с Ивлеевой

31 августа 2025, 13:45

Ксения Собчак раскрыла причину разрыва с Ивлеевой

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак сообщила, что её контакты с Настей Ивлеевой прекратились по инициативе последней. Об этом журналистка рассказала в своём блоге.





Собчак подтвердила, что не изменила своего отношения к блогеру после инцидента с «голой вечеринкой» и публично выступала против её травли. По словам телеведущей, она неоднократно пыталась связаться с Ивлеевой, но та не выходила на связь.

«Наверное, хочет отсечь от себя всю прошлую жизнь. Не осуждаю. Понимаю. Насте — моя поддержка», — рассказала Собчак.