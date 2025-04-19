«На фоне переполоха улетала»: Кристина Асмус покинула Россию после скандала на съёмочной площадке

Кристина Асмус (фото: Telegram @asmusk)
Кристина Асмус призналась, что после скандала на съёмочной площадке улетела во Францию.
Актриса исполняет главную роль в сериале «Склиф». Однако недавно стали распространяться слухи о том, что Асмус отстранили от съёмок из-за конфликтного поведения с командой. Артистка опровергла эти домыслы, назвав их ложью. Однако вскоре руководство телеканала ТНТ всё же подтвердило эти сведения.
После громкого скандала Асмус уехала в Европу, где отметила 37-й день рождения.
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После громкого скандала Асмус уехала в Европу, где отметила 37-й день рождения.
«На фоне переполоха Кристина Асмус улетала из страны! Да, я прилетела во Францию и отметила свой день рождения в Нормандии! Шик, шак, шок! Ночью встретила свой праздник в пригороде Парижа за просмотром сериала "Улица Шекспира", до которого наконец добралась. А уже утром отправилась в Нормандию! Нежные, чуткие и пылкие дни сейчас. Спасибо всем ещё раз за поздравления, я в неге», – заявила актриса в личном блоге.Читайте также:
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Анастасия Чинкова