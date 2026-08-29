«Муж в курсе»: У Наташи Королёвой появился обеспеченный поклонник-невидимка
Наташа Королёва сообщила о тайном поклоннике, который дарит ей подарки
Певица Наташа Королёва (настоящее имя — Наталия Порывай) рассказала, что в её жизни появился таинственный поклонник с хорошим достатком. Как сообщает «МК», незнакомец регулярно отправляет артистке подарки, не обращая внимания на отношение её мужа к этим знакам внимания.
Наталия отметила, что даритель действует анонимно.
«Присылает регулярно подарки. Причём они всегда оригинальные. К моему дню рождения, например, прислал торт, на недавний фестиваль в Москве — огромный одуванчик. И сегодня я получила весьма интересный подарок, но пока не хочу о нём говорить», — сообщила певица.Кто именно скрывается за этими посылками, артистка не знает. При этом она сразу рассказала о происходящем мужу, Сергею Глушко (Тарзану). По её словам, супруг отнёсся к ситуации без тревоги.
«Он — святой человек!» — подчеркнула Королёва.Серьёзных отношений с этим воздыхателем Порывай не планирует. Она называет себя самой преданной женой.