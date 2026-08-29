«Муж в курсе»: У Наташи Королёвой появился обеспеченный поклонник-невидимка

29 августа 2026, 15:55

Наташа Королёва сообщила о тайном поклоннике, который дарит ей подарки

Наталия Порывай (Фото: Instagram* @koroleva__star)

Певица Наташа Королёва (настоящее имя — Наталия Порывай) рассказала, что в её жизни появился таинственный поклонник с хорошим достатком. Как сообщает «МК», незнакомец регулярно отправляет артистке подарки, не обращая внимания на отношение её мужа к этим знакам внимания.





Наталия отметила, что даритель действует анонимно.

«Присылает регулярно подарки. Причём они всегда оригинальные. К моему дню рождения, например, прислал торт, на недавний фестиваль в Москве — огромный одуванчик. И сегодня я получила весьма интересный подарок, но пока не хочу о нём говорить», — сообщила певица.

«Он — святой человек!» — подчеркнула Королёва.