«Я контролёр по жизни»: Александр Петров раскрыл свою главную фобию
Актёр Александр Петров назвал насекомых своей главной фобией
13 сентября на СТС стартует новый сезон шоу «Форт. Возвращение легенды». Актёр Александр Петров поделился своими переживаниями перед началом проекта.
В беседе с Леди.Mail артист на вопрос о фобиях ответил, что больше всего его тревожат насекомые.
«Я в целом не понимаю, как можно взаимодействовать с пауками, сверчками, тараканами, да ещё и есть их. Наверное, потом, во время испытания, к этому привыкаешь настолько, что это уже не впечатляет. Но всё равно не хотел бы, потому что в таких обстоятельствах нельзя ничего контролировать, а я ведь контролёр по жизни», — отметил Александр.По его словам, нельзя предугадать поведение насекомых, поскольку их мотивы остаются загадкой.