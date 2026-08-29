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«Я контролёр по жизни»: Александр Петров раскрыл свою главную фобию

Актёр Александр Петров назвал насекомых своей главной фобией
Александр Петров (Фото: кадр из фильма «Горыныч»)

13 сентября на СТС стартует новый сезон шоу «Форт. Возвращение легенды». Актёр Александр Петров поделился своими переживаниями перед началом проекта.



В беседе с Леди.Mail артист на вопрос о фобиях ответил, что больше всего его тревожат насекомые.

«Я в целом не понимаю, как можно взаимодействовать с пауками, сверчками, тараканами, да ещё и есть их. Наверное, потом, во время испытания, к этому привыкаешь настолько, что это уже не впечатляет. Но всё равно не хотел бы, потому что в таких обстоятельствах нельзя ничего контролировать, а я ведь контролёр по жизни», — отметил Александр.
По его словам, нельзя предугадать поведение насекомых, поскольку их мотивы остаются загадкой.
Ольга Щелокова

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