«Всё перепроверяю»: Александр Петров объяснил, почему больше не рискует на съёмках

29 августа 2026, 16:35

Александр Петров признался, что стал реже рисковать на съёмках из-за семьи

Александр Петров (Фото: кадр из фильма «Горыныч»)

13 сентября на СТС состоится премьера нового сезона шоу «Форт. Возвращение легенды». Актёр Александр Петров поделился мыслями о том, как появление ребёнка повлияло на его восприятие риска.





В беседе с Леди.Mail артист признался, что не стремится поменяться местами с героями шоу. Петров отметил, что за годы работы в кино выполнил уже множество трюков, поэтому высота и падения его не пугают.

«Сейчас могу решиться на сложный трюк, но уже в меньшей степени, в том числе из-за неудачного опыта в прошлом. Ну и, конечно же, когда я женился, родился сын и появилась семья, я совершенно по-другому стал относиться к таким историям и тщательно к ним готовлюсь: даже очень лёгкий трюк, пока двести раз не проверю, делать не буду», — подчеркнул Александр.