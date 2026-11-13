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Юрист назвал три условия для победы пенсионерки в суде над Буйновым

Адвокат Кузьмин: суд вряд ли удовлетворит иск к Буйнову на 3 млн рублей
Александр Буйнов (Фото: Instagram* @buinovofficial)

Юрист Геннадий Кузьмин оценил шансы пенсионерки выиграть иск к певцу Александру Буйнову после аварии.



В беседе с изданием «Абзац» специалист назвал три условия для победы потерпевшей в суде.

«Первым пунктом необходимо будет доказать его виновность в совершении правонарушения. Вторым пунктом — подтвердить, какой вред причинён здоровью, какое лечение и какую реабилитацию необходимо пройти. В связи с этим необходимо будет представить документы, подтверждающие, какое лечение проводилось, какой вред причинён. Если мы говорим о моральном вреде, то обращалась ли она к психологу, потеряла ли работу по итогу инцидента», — пояснил эксперт.
Кузьмин считает, что судья вряд ли удовлетворит требование о выплате трёх миллионов рублей. Он отметил, что закон не фиксирует единый размер выплаты, а сумма зависит от трёх составляющих: материальных расходов на лекарства и платную больницу, возмещения физических страданий по степени тяжести вреда и морального вреда.

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Ольга Щелокова

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