«Самое большое наказание»: Игорь Николаев раскрыл, из-за чего страдал Иосиф Кобзон
Игорь Николаев заявил, что Кобзон страдал от пения под фонограмму
Композитор Игорь Николаев рассказал, из-за чего страдал певец Иосиф Кобзон. Слова артиста приводит издание «7Дней.ru».
В ходе обсуждения работы с фонограммами Николаев вспомнил слова покойного, который всегда пел вживую.
«Он мне всегда говорил: "Самое сложное для меня в жизни – это когда у меня съёмка или что-то и надо петь под фонограмму. Потому что невозможно чётко попасть самому в себя, взять там, где надо, дыхание, если песня записана давно". Это самое большое наказание для него было петь под фонограмму, и я с ним согласен», – высказался Николаев.Игорь Николаев стал одним из членов жюри музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь», где звёздам предстоит угадать, кто из их коллег по шоу-бизнесу поёт вживую, а кто – под фонограмму.
Певец отметил, что будет пристально следить за тем, как участник синхронизируется сам с собой, и насколько сильно волнуется, поскольку, если волнение отсутствует, с артистом что-то не так.