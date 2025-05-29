«Самое большое наказание»: Игорь Николаев раскрыл, из-за чего страдал Иосиф Кобзон

29 мая 2025, 11:52

Игорь Николаев заявил, что Кобзон страдал от пения под фонограмму

Иосиф Кобзон (фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Композитор Игорь Николаев рассказал, из-за чего страдал певец Иосиф Кобзон. Слова артиста приводит издание «7Дней.ru».





В ходе обсуждения работы с фонограммами Николаев вспомнил слова покойного, который всегда пел вживую.





«Он мне всегда говорил: "Самое сложное для меня в жизни – это когда у меня съёмка или что-то и надо петь под фонограмму. Потому что невозможно чётко попасть самому в себя, взять там, где надо, дыхание, если песня записана давно". Это самое большое наказание для него было петь под фонограмму, и я с ним согласен», – высказался Николаев.