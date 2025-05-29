«Самое большое наказание»: Игорь Николаев раскрыл, из-за чего страдал Иосиф Кобзон

Игорь Николаев заявил, что Кобзон страдал от пения под фонограмму
Иосиф Кобзон (фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Композитор Игорь Николаев рассказал, из-за чего страдал певец Иосиф Кобзон. Слова артиста приводит издание «7Дней.ru».



В ходе обсуждения работы с фонограммами Николаев вспомнил слова покойного, который всегда пел вживую.

«Он мне всегда говорил: "Самое сложное для меня в жизни – это когда у меня съёмка или что-то и надо петь под фонограмму. Потому что невозможно чётко попасть самому в себя, взять там, где надо, дыхание, если песня записана давно". Это самое большое наказание для него было петь под фонограмму, и я с ним согласен», – высказался Николаев.
Игорь Николаев стал одним из членов жюри музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь», где звёздам предстоит угадать, кто из их коллег по шоу-бизнесу поёт вживую, а кто – под фонограмму.

Певец отметил, что будет пристально следить за тем, как участник синхронизируется сам с собой, и насколько сильно волнуется, поскольку, если волнение отсутствует, с артистом что-то не так.

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Анастасия Чинкова

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