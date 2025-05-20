Владимир Пресняков поздравил молодую избранницу с днем рождения

Владимир Пресняков (Фото: Телеграм/vladimirpresnyakov)
Наталья Подольская отмечает свой день рождения. Сегодня, 20 мая, певице исполнилось 43 года. В качестве подарка Владимир Пресняков посвятил любимой жене трогательный видеоролик, с помощью которого передал значимые события в их совместной жизни.
На кадрах предстали жених и невеста, их первый поцелуй на свадьбе, а также моменты с детьми. Певец выразил чувства к избраннице через слова:
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«Любовь моя! Вот уже 20 лет ты делаешь меня абсолютно счастливым. И я хочу быть уверен, что делаю такой же счастливой тебя. Спасибо тебе за каждый день нашей совместной жизни и за наших деток, за нашу семью, за наши песни и за нашу любовь. Ты мой воздух!»Напомним, в браке у супругов появились на свет двое сыновей — Артемий и Иван.
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