Танхаус в Майами, поддержка ВСУ, измена и квартира в Голливуде: новые шокирующие подробности о семейной жизни Агутина и Варум

Анжелика Варум и Леонид Агутин (Фото: ВКонтакте @leonid_agutin)
Леонид Агутин и Анжелика Варум начали свои отношения как служебный роман, который быстро перерос в серьезный союз.
У пары родилась дочь Елизавета, которая сейчас живет в США. Почему она предпочла жить вдали от родителей и как складывалась история любви Агутина и Варум — в материале «Радио 1».
Елизавета живет в США с раннего детства. В Майами её воспитывают отчим и мать Анжелики Варум, которые взяли на себя заботу о девочке, когда родители были заняты плотным графиком работы. В детстве Лиза испытывала обиду на такую ситуацию, но со временем приняла её.
Сегодня Елизавета строит свою карьеру в музыке: она встречается с американцем, также музыкантом, и поет в местной рок-группе. Год назад она привезла своего парня в Россию, чтобы познакомить его с родителями.
Леонид Агутин переживает за свою дочь, которая строит карьеру в музыке. Он отметил, что, когда она показала свою первую песню, они поняли, что у неё есть талант, но её деятельность не так обширна, как хотелось бы. Агутин посоветовал ей либо продолжать учёбу, либо начать работать. У Леонида также есть старшая дочь Полина от брака с балериной Марией Воробьевой.
Варум также снималась в кино, включая роль Эллочки-людоедки в экранизации «Двенадцать стульев» и эпизоды в сериале «Каменская». Ее дуэты с мужем Леонидом Агутиным, такие как «Королева» и «Половина сердца», стали знаковыми для отечественной музыки.
Его уникальный тембр и вокальные фишки сделали его популярным, а такие хиты, как «Ай-ай-ай», «Хоп хэй лала лей» и дуэт с Владимиром Пресняковым «Аэропорты» стали знаковыми. В последние годы он активно участвует в телепроектах Первого канала «Голос» в роли наставника.
В 1997 году их дружба переросла в любовь. Пара начала жить вместе, скрывая свои отношения около полугода. После разводов они не спешили оформлять новые отношения. В феврале 1999 года у них родилась дочь Лиза. В июле 2000 года они решили зарегистрировать свой брак.
На протяжении более чем 25 лет их отношения переживали разные этапы — как взлеты, так и падения. Все помнят их яркий клип, снятый в Венеции, где они изображали молодоженов: Анжелика в белом свадебном платье с красными цветами, а Леонид в белом смокинге без рубашки и шляпе-котелке. На самом деле это была архивная съемка их свадьбы.
Среди поклонников пары были слухи о разводе. В 2011 году, на конкурсе «Новая волна» в Юрмале, Агутин, находясь под воздействием алкоголя, едва не изменил Варум. Он поцеловал незнакомку на одной из вечеринок, что было запечатлено на камеру. Это увидела его жена, что привело к серьезному разговору, и их семья оказалась на грани разрыва в течение трех дней. Однако супруги смогли примириться: Леонид раскаялся, а Анжелика нашла в себе силы простить его.
Агутин выразил свою патриотическую позицию, а Варум заявила, что «мы все движемся прямиком в ад», требуя незамедлительных переговоров.
После этого они уехали в Израиль, а затем организовали концертный тур по США. Вернувшись в Россию, пара столкнулась с общественным осуждением, особенно после слухов об их помощи ВСУ, которые Агутин опроверг.
Анжелика Варум периодически отправляется в Майами, чтобы отдохнуть и встретиться с дочерью Елизаветой. У семьи есть таунхаус в пригороде Майами, в Авентуре. В 2023 году появились слухи, что пара приобрела еще несколько объектов недвижимости в США:
• 300-метровую квартиру в Голливуде, которая, по сообщениям СМИ, оказалась в зоне лесных пожаров. Леонид Агутин отреагировал на это, заявив: «В новый год с новым фейком», но не уточнил, что именно является неправдой — наличие второй квартиры или угроза пожара.
• Недвижимость в Помпано-Бич, расположенном на берегу Атлантического океана.
• Апартаменты в элитном жилом комплексе Tramp Towers, принадлежащем Дональду Трампу.
Елизавета смогла приобрести квартиру в Майами с помощью своего отца, хотя она также самостоятельно копила на собственное жилье. Ее дедушка Николай Агутин подтвердил, что поддержка со стороны знаменитого отца сыграла важную роль в этом процессе.
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«Крутышка» в солнечном МайамиНа днях Елизавета отпраздновала свой 26-й день рождения в солнечном Майами. В социальных сетях Леонид не упустил возможности поздравить свою «крутышку», выразив гордость за её интересную личность.
«С днем рождения! Еле сдерживаю себя, чтобы не рассказывать всем о тебе, ведь у них тоже есть дети», — написал он.
Елизавета живет в США с раннего детства. В Майами её воспитывают отчим и мать Анжелики Варум, которые взяли на себя заботу о девочке, когда родители были заняты плотным графиком работы. В детстве Лиза испытывала обиду на такую ситуацию, но со временем приняла её.
Сегодня Елизавета строит свою карьеру в музыке: она встречается с американцем, также музыкантом, и поет в местной рок-группе. Год назад она привезла своего парня в Россию, чтобы познакомить его с родителями.
Леонид Агутин переживает за свою дочь, которая строит карьеру в музыке. Он отметил, что, когда она показала свою первую песню, они поняли, что у неё есть талант, но её деятельность не так обширна, как хотелось бы. Агутин посоветовал ей либо продолжать учёбу, либо начать работать. У Леонида также есть старшая дочь Полина от брака с балериной Марией Воробьевой.
Леонид Агутин (Фото: ВКонтакте @leonid_agutin)
ВарумНастоящее имя Анжелики Варум — Мария Юрьевна Варум. Она родилась 26 мая 1969 года во Львове. С 1991 года выпустила 16 альбомов, среди которых такие хиты, как «Городок», «Good bye, мой мальчик» и «Зимняя вишня».
Варум также снималась в кино, включая роль Эллочки-людоедки в экранизации «Двенадцать стульев» и эпизоды в сериале «Каменская». Ее дуэты с мужем Леонидом Агутиным, такие как «Королева» и «Половина сердца», стали знаковыми для отечественной музыки.
АгутинЛеонид Агутин, родившийся 16 июля 1968 года в Москве, является Заслуженным артистом России и известным музыкантом с 16 студийными альбомами.
Его уникальный тембр и вокальные фишки сделали его популярным, а такие хиты, как «Ай-ай-ай», «Хоп хэй лала лей» и дуэт с Владимиром Пресняковым «Аэропорты» стали знаковыми. В последние годы он активно участвует в телепроектах Первого канала «Голос» в роли наставника.
Леонид Агутин (Фото: ВКонтакте @leonid_agutin)
Знакомство и изменыЛеонид Агутин и Анжелика Варум встретились на сцене в конце 80-х годов, когда оба участвовали в сборном концерте эстрадных артистов. Организаторы отметили их внешнее и тембровое сходство и предложили им исполнить совместную песню. С этого момента между ними завязалась дружба, хотя к тому времени оба были в официальных браках и не планировали изменять своим супругам.
«Неприлично рассказывать длинную романтическую историю о любви женатого мужчины, если она не касается его жены», — отмечал Агутин.
В 1997 году их дружба переросла в любовь. Пара начала жить вместе, скрывая свои отношения около полугода. После разводов они не спешили оформлять новые отношения. В феврале 1999 года у них родилась дочь Лиза. В июле 2000 года они решили зарегистрировать свой брак.
На протяжении более чем 25 лет их отношения переживали разные этапы — как взлеты, так и падения. Все помнят их яркий клип, снятый в Венеции, где они изображали молодоженов: Анжелика в белом свадебном платье с красными цветами, а Леонид в белом смокинге без рубашки и шляпе-котелке. На самом деле это была архивная съемка их свадьбы.
Среди поклонников пары были слухи о разводе. В 2011 году, на конкурсе «Новая волна» в Юрмале, Агутин, находясь под воздействием алкоголя, едва не изменил Варум. Он поцеловал незнакомку на одной из вечеринок, что было запечатлено на камеру. Это увидела его жена, что привело к серьезному разговору, и их семья оказалась на грани разрыва в течение трех дней. Однако супруги смогли примириться: Леонид раскаялся, а Анжелика нашла в себе силы простить его.
Скандал с СВОПосле объявления о начале специальной военной операции Леонид Агутин и Анжелика Варум призвали к мирным переговорам между Россией и Украиной.
Агутин выразил свою патриотическую позицию, а Варум заявила, что «мы все движемся прямиком в ад», требуя незамедлительных переговоров.
После этого они уехали в Израиль, а затем организовали концертный тур по США. Вернувшись в Россию, пара столкнулась с общественным осуждением, особенно после слухов об их помощи ВСУ, которые Агутин опроверг.
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Где Агутин и Варум сейчасСудя по социальным сетям, Леонид Агутин и Анжелика Варум сейчас живут в России, где продолжают давать концерты.
Анжелика Варум периодически отправляется в Майами, чтобы отдохнуть и встретиться с дочерью Елизаветой. У семьи есть таунхаус в пригороде Майами, в Авентуре. В 2023 году появились слухи, что пара приобрела еще несколько объектов недвижимости в США:
• 300-метровую квартиру в Голливуде, которая, по сообщениям СМИ, оказалась в зоне лесных пожаров. Леонид Агутин отреагировал на это, заявив: «В новый год с новым фейком», но не уточнил, что именно является неправдой — наличие второй квартиры или угроза пожара.
• Недвижимость в Помпано-Бич, расположенном на берегу Атлантического океана.
• Апартаменты в элитном жилом комплексе Tramp Towers, принадлежащем Дональду Трампу.
Елизавета смогла приобрести квартиру в Майами с помощью своего отца, хотя она также самостоятельно копила на собственное жилье. Ее дедушка Николай Агутин подтвердил, что поддержка со стороны знаменитого отца сыграла важную роль в этом процессе.
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