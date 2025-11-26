Пенсионерка отдала более 9 млн рублей лже-Брэду Питту

26 ноября 2025, 21:15

Мошенник притворился Брэдом Питтом и обманул пенсионерку на 9,3 млн рублей

Брэд Питт (Фото: кадр из фильма «Война миров Z»)

Швейцарская пенсионерка Патриция потеряла более 90 тысяч фунтов стерлингов (около 9,3 млн рублей) в результате мошенничества. Аферист выдавал себя за голливудского актёра Брэда Питта. Об этом сообщает Daily Mail.