Пенсионерка отдала более 9 млн рублей лже-Брэду Питту
Швейцарская пенсионерка Патриция потеряла более 90 тысяч фунтов стерлингов (около 9,3 млн рублей) в результате мошенничества. Аферист выдавал себя за голливудского актёра Брэда Питта. Об этом сообщает Daily Mail.
В мае 2024 года пенсионерка подписалась на страницу Питта в Instagram*. Затем с ней связался якобы менеджер звезды и предложил личное общение с актёром. Переписка быстро приобрела романтический характер.
Когда речь зашла о встрече, мошенник начал просить деньги на «организацию свидания». Женщина несколько раз переводила средства, а затем поехала в Лос-Анджелес, где три недели одна ждала в отеле.
Вернувшись в Швейцарию, Патриция увидела похожую историю с француженкой и поняла, что стала жертвой обмана. Она подала заявление в полицию и призналась, что испытывает сильный стыд, так как была уверена в подлинности звезды.
