People: Пэрис Хилтон купила бывший особняк Марка Уолберга за 63 млн долларов
Пэрис Хилтон приобрела бывший особняк Марка Уолберга в престижном районе Лос-Анджелеса Беверли-Парк. Стоимость сделки составила 63 миллиона долларов — 4,95 миллиарда рублей по текущему курсу. Об этом сообщает People.
В доме — двенадцать спален, почти вдвое больше ванных комнат, а также двухэтажная библиотека, домашний кинотеатр, тренажерный зал и винный погреб. На территории есть спортивная площадка, теннисный корт, скейт-парк, поле для гольфа и бассейн с аквапарком.
Известно, что звезда «Отступников» продал поместье полтора года назад за 55 миллионов долларов. Имя владельца не разглашалось. Теперь известно, что жилье принадлежит светской львице.
Напомним, из-за крупного пожара в прибрежном районе Лос-Анджелеса Малибу сгорел дотла пляжный дом певицы.
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