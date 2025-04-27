«С каких пор болезнь стала точкой восхищения»: дочь Дмитрия Маликова подозревают в анорексии

Стефания Маликова и Дмитрий Маликов (Фото: Инстаграм* @steshamalikova)
25-летняя дочь народного артиста Дмитрия Маликова Стефания опубликовала новые фотографии в соцсетях. На снимках девушка позировала в белом обтягивающем платье. Образ наследницы казался нежным и утонченным, но подписчикам показалось, что она выглядит слишком худой.
Стефания развивает свой бренд одежды и постоянно публикуют в своих соцсетях варианты стилизации вещей. На этот раз Маликова предстала перед поклонниками в белом облегающем платье с открытыми плечами. Образ она дополнила золотыми украшениями и каблуками со стразами, а волосы убрала в элегантный пучок.
Девушка отмечала, что недавно вернулась с отдыха, где набрала пару лишних килограммов и, поэтому начала приводить себя в форму. Методы похудения Стефания не обсуждала, но в Сети стали беспокоиться за здоровье Маликовой.
Стефания Маликова (Фото: Инстаграм* @steshamalikova)
Дочь исполнителя хита «Спроси у своей мамы» ранее уточняла, что применяет интервальное голодание, при котором необходимо не есть 16 часов. Благодаря этому методу Маликова сбросила восемь килограммов. В прошлом году Стефания признавалась, что весит 45 килограммов при росте 163 сантиметров.
Читайте также:
Волочкова подралась с женихом дочери на свадьбе в Петербурге
«Свети еще ярче, наше солнце»: супруга Михайлова откровенно обратилась к нему по особому поводу
28-летняя Люся Чеботина задумалась о создании семьи
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Девушка отмечала, что недавно вернулась с отдыха, где набрала пару лишних килограммов и, поэтому начала приводить себя в форму. Методы похудения Стефания не обсуждала, но в Сети стали беспокоиться за здоровье Маликовой.
Стефания Маликова (Фото: Инстаграм* @steshamalikova)
«Первая фотография какая-то нездоровая», «Что с этим миром не так?! С каких пор болезнь стала точкой восхищения! Культивировать нездоровую худобу!», «Все красиво, но тела нет совсем!», «Признаки анорексии налицо», — подчеркнули в комментариях под публикацией дочери артиста.
Дочь исполнителя хита «Спроси у своей мамы» ранее уточняла, что применяет интервальное голодание, при котором необходимо не есть 16 часов. Благодаря этому методу Маликова сбросила восемь килограммов. В прошлом году Стефания признавалась, что весит 45 килограммов при росте 163 сантиметров.
Читайте также:
Волочкова подралась с женихом дочери на свадьбе в Петербурге
«Свети еще ярче, наше солнце»: супруга Михайлова откровенно обратилась к нему по особому поводу
28-летняя Люся Чеботина задумалась о создании семьи
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева