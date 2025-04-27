Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «С каких пор болезнь стала точкой восхищения»: дочь Дмитрия Маликова подозревают в анорексии

«С каких пор болезнь стала точкой восхищения»: дочь Дмитрия Маликова подозревают в анорексии

Дочь Дмитрия Маликова Стефания опубликовала фото в белом платье
Стефания Маликова и Дмитрий Маликов (Фото: Инстаграм* @steshamalikova)

Стефания Маликова и Дмитрий Маликов (Фото: Инстаграм* @steshamalikova)

25-летняя дочь народного артиста Дмитрия Маликова Стефания опубликовала новые фотографии в соцсетях. На снимках девушка позировала в белом обтягивающем платье. Образ наследницы казался нежным и утонченным, но подписчикам показалось, что она выглядит слишком худой.
Стефания развивает свой бренд одежды и постоянно публикуют в своих соцсетях варианты стилизации вещей. На этот раз Маликова предстала перед поклонниками в белом облегающем платье с открытыми плечами. Образ она дополнила золотыми украшениями и каблуками со стразами, а волосы убрала в элегантный пучок.

Девушка отмечала, что недавно вернулась с отдыха, где набрала пару лишних килограммов и, поэтому начала приводить себя в форму. Методы похудения Стефания не обсуждала, но в Сети стали беспокоиться за здоровье Маликовой.

Стефания Маликова (Фото: Инстаграм* @steshamalikova)


«Первая фотография какая-то нездоровая», «Что с этим миром не так?! С каких пор болезнь стала точкой восхищения! Культивировать нездоровую худобу!», «Все красиво, но тела нет совсем!», «Признаки анорексии налицо», — подчеркнули в комментариях под публикацией дочери артиста.

Дочь исполнителя хита «Спроси у своей мамы» ранее уточняла, что применяет интервальное голодание, при котором необходимо не есть 16 часов. Благодаря этому методу Маликова сбросила восемь килограммов. В прошлом году Стефания признавалась, что весит 45 килограммов при росте 163 сантиметров.

Читайте также:

Волочкова подралась с женихом дочери на свадьбе в Петербурге

«Свети еще ярче, наше солнце»: супруга Михайлова откровенно обратилась к нему по особому поводу

28-летняя Люся Чеботина задумалась о создании семьи

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#артист
#певец
#фотография
#одежда
#похудение
#голод
Волочкова подралась с женихом дочери на свадьбе в Петербурге
27 апреля 2025, 12:27

настасия Волочкова с дочерью Ариадной и её женихом Никитой Григоряном (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова в спешке покинула свадьбу дочери Ариадны из-за конфликта с её новоиспечённым супругом Никитой Григоряном. Об этом пишет портал 78.ru.
«Предположительно, дело даже дошло до драки», – сообщает издание.
Однако, по другой версии, балерина покинула торжество, поскольку поменяла билеты. Она торопилась вернуться в Москву после конфликта на мероприятии с крёстной Еленой. Портал уточняет, что причиной ссоры стало «несогласие во мнениях».

26 апреля в Петербурге состоялась свадьба Ариадны Волочковой и бизнесмена Никиты Григоряна. Представители СМИ не были допущены на торжество, но журналистов пустили на первый этаж особняка Мясникова, где перед началом мероприятия дала комментарии мать невесты.

Волочкова была единственным родителем молодожёнов, присутствующим на свадьбе. С родственниками Никиты, как выяснилось, балерина до сих пор не знакома.

Читайте также:

Мужа дочери Волочковой вынудили рассказать о первой брачной ночи

«Надо было брать Машу с Уралмаша»: Волочкова высказалась о непубличности жениха дочери

Пугачёва благословила: Волочкова подготовила сюрприз на свадьбу дочери

*запрещён в РФ
#анастасия волочкова
#свадьба
#драка
#мать
#сми
#мероприятия
#конфликт
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Свети еще ярче, наше солнце»: супруга Михайлова откровенно обратилась к нему по особому поводу
Жена Стаса Михайлова Инна поздравила его с днем рождения
27 апреля 2025, 12:12

Стас Михайлов (Фото: Инстаграм* @inamikhaylova)

Сегодня народный артист России Стас Михайлов отмечает 56-летие. В честь этого жена певца Инна поделилась в личном блоге снимками, на которых запечатлен именинник и поздравила его.
Возлюбленная Михайлова уточнила, что она восхищается своим партнером: несмотря на возраст, певец все также полон энергии и сил. Еще Инна отметила, что ее все еще удивляется таланту супруга.

«Желаю быть всегда быть на высоте, преодолевать все преграды с легкостью и уверенностью. Пусть рядом будут только верные и искренние друзья! Свети еще ярче, наше солнце. А твоя мудрость и харизма по-прежнему вдохновляла окружающих!» — написала Инна в личном блоге.

Друзья и коллеги по цеху тут же начали поздравлять исполнителя хита «Все для тебя» под постом его жены.

«С днем рождения нашего дорогого Стаса!», «Счастья!», «Стас все моложе с каждым годом, поздравляю», «У вас отличная семья, Стас, берегите ее. С праздником!», — подчеркнули они.

Фото: Инстаграм* @inamikhaylova


Помимо прочего, фанаты Михайлова подчеркнули, что нет ни одного певца, который был бы лучше его.

Также возлюбленная Стаса показала, какой сюрприз она подготовила для любимого: всю комнату она украсила алыми розами и воздушными шарами в форме сердец.

Читайте также:

«Временные трудности»: победительница «Холостяка» Дарья Клюкина призналась, что испытывала сложности после родов

Нюша высказалась о расставании с Егором Кридом: «Мой отец не влиял на наши отношения – это миф»

Стали известны члены жюри международного конкурса «Новая волна»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#день рождения
#певец
#фото
#возраст
#отношения
#супруги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
28-летняя Люся Чеботина задумалась о создании семьи
27 апреля 2025, 12:10

Люся Чеботина (фото: Telegram @lusia_first_lady)

Люся Чеботина в скором времени может сменить амплуа и стать заботливой мамой и любящей женой. После своего сольного концерта 28-летняя певица призналась, что уже готова обзавестись семьёй.
Исполнительница отметила, что её возрасте уже пора задумываться о создании семьи. Чеботина смотрит на своих коллег, которые состоят в счастливых браках и воспитывают детей, и хочет себе того же. Люся убеждена, что творчество не помешает построению семьи, поскольку чувства сильнее всего.

«Мне не кажется, если девушка сильно любит творчество, своего мужа, детей – она найдёт способ совместить. В дамах столько суперсилы заложено, которая способна перевернуть кардинально любое мировоззрение», – рассказала Чеботина в свой день рождения, пишет Telegram-канал Звездач.
Читайте также:

«У меня есть морщины и много проблем»: роман Люси Чеботиной с Киркоровым, тайная любовь с ЮрКиссом и норвежским футболистом

«Люся мне недавно снилась»: Ида Галич и Чеботина помирились после ссоры на съемках

Неожиданный дуэт Ханны, роскошный приз Люси Чеботиной и замужняя Екатерина Волкова: как прошла модная премия Fashion People Awards
#премия
#творчество
#день рождения
#любовь
#девушка
#семья
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Временные трудности»: победительница «Холостяка» Дарья Клюкина призналась, что испытывала сложности после родов
Модель Дарья Клюкина заявила, что ей было тяжело после родов
27 апреля 2025, 11:52

Дарья Клюкина (Фото: Инстаграм* @klyukina_d)

Победительница «Холостяка» и модель Дарья Клюкина призналась, что в первые дни материнства она испытывала трудности.
Клюкина уже пять лет состоит в браке с Владимиром Чоповым, топ-менеджером «Газпром-Медиа». В апреле 2024 года у пары появился малыш. Супруги назвали первенца Александром. Недавно мальчик отметил свой первый день рождения.

Дарья открыто рассказывает о материнстве. Накануне раз она раскрыла, как складывались ее отношения с маленьким Александром после его появления на свет. Со слов Клюкиной, она не понимала, как распланировать свой день, а что поручить няне.

«Сейчас уже быт налажен. Усталость бывает, безусловно, особенно когда сложные периоды, такие как прорезывание зубов. Настраиваю себя, что это временные трудности. Всегда хорошо прогуляться, провести время только вдвоем с любимым человеком, встретиться с друзьями, уделить себе время», — откровенничала победительница «Холостяка» в соцсетях.

Дарья Клюкина с сыном Александром (Фото: Инстаграм* @klyukina_d)


Дарья уточнила, что ее наполняют энергией и любимые привычки. Теперь у нее появилась и новая — собираться на кухне с супругом и малышом.

«А привычек разных много, некоторые из них: проводить время только вдвоем с мужем, утренний кофе, слушать музыку в машине в проводных наушниках, как будто это очень личное и ты не хочешь этим делиться», — подчеркнула модель.

Читайте также:

«Это очень плохая политика»: Лепс заявил, что между мужчиной и женщиной не может быть равноправия

«Еще покажет всем небо в алмазах»: Алена Кравец предупредила Наташу Королеву насчет невестки

Бывшая жена Паши Техника анонсировала выход новых треков рэпера

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#материнство
#ребёнок
#шоу
#супруги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нюша высказалась о расставании с Егором Кридом: «Мой отец не влиял на наши отношения – это миф»
Нюша заявила, что отец не влиял на её отношения с Егором Кридом
27 апреля 2025, 11:52

Нюша (фото: Instagram* @nyusha_nyusha)

Егор Крид и Нюша скрывали свои отношения и лишь изредка появлялись вместе на мероприятиях. Поклонники были рады за пару, но их отношения продлились всего два года – в 2016 году артисты расстались.
Ходили слухи, что конец отношениям положил отец певицы, продюсер Владимир Шурочкин. Якобы он плохо относился к Криду, поэтому заставил пару расстаться. Также поговаривали, что у артиста тогда был невысокий заработок, а продюсеру хотелось видеть рядом с дочерью состоятельного мужчину. Спустя почти 10 лет Нюша поставила точку в этом вопросе.

«Мой отец не влиял на наши отношения с Егором, это миф. А как он относится к Игорю, можете спросить у него. На мой взгляд – хорошо», – отметила певицы
К слову, Нюше не удалось сохранить семью с бизнесменом Игорем Сивовым. В прошлом году, спустя семь лет брака, они развелись.

В настоящее время совместные дети пары – дочь Серафима-Симба и сын Саффрон – проживают с отцом за границей, а Нюша остаётся в России, где продолжает давать концерты. Но ради детей бывшие супруги сохранили дружеские отношения – Нюша регулярно прилетает в Дубай и навещает детей.

Читайте также:

«Дала себе возможность переродиться»: Нюша рассказала о личной жизни после громкого развода

Увела чужого мужа и сама столкнулась с изменами: как Нюша справилась с разводом и что ее сейчас связывает с Егором Кридом

«Логическое завершение»: Нюша записала трендовое видео под свой хит прямо на улице

*запрещён в РФ
#отец
#отношения
#продюсер
#певица
#дети
#развод
Следите за нашими новостями
в удобном формате