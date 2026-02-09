«С кем хочу в постели»: Волочкова ответила на слухи о романе с молодым танцором

09 февраля 2026, 15:50

Анастасия Волочкова назвала танцора Марчела Абаби близким другом и партнёром

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о своих отношениях с танцором Марчелом Абаби. Она заявила, что устала от обсуждений своей личной жизни.





В беседе с «Газетой.Ru» Волочкова назвала Абаби близким другом и партнёром, но не бойфрендом. При этом она добавила, что они трижды вместе ездили на Мальдивы.

«Судя по соцсетям, уже полстраны живёт в моём доме. Позвольте мне быть с тем, с кем я хочу, в моей постели, со своей тарелкой и со своим бокалом. У нас всё прекрасно, дружить надо», — сказала балерина.

«Если бы вы называли более серьёзных моих ухажёров, то уже давно позакрывали все издания», — подчеркнула Анастасия.