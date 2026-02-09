«С кем хочу в постели»: Волочкова ответила на слухи о романе с молодым танцором
Анастасия Волочкова назвала танцора Марчела Абаби близким другом и партнёром
Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о своих отношениях с танцором Марчелом Абаби. Она заявила, что устала от обсуждений своей личной жизни.
В беседе с «Газетой.Ru» Волочкова назвала Абаби близким другом и партнёром, но не бойфрендом. При этом она добавила, что они трижды вместе ездили на Мальдивы.
«Судя по соцсетям, уже полстраны живёт в моём доме. Позвольте мне быть с тем, с кем я хочу, в моей постели, со своей тарелкой и со своим бокалом. У нас всё прекрасно, дружить надо», — сказала балерина.Она отметила талант танцора и пояснила, что помогает продвигать его творчество. При этом Волочкова добавила, что не намерена называть имена других своих воздыхателей.
«Если бы вы называли более серьёзных моих ухажёров, то уже давно позакрывали все издания», — подчеркнула Анастасия.Артистка резко высказалась о повышенном внимании к её частной жизни, предположив, что это говорит о «недостатке секса» в стране.