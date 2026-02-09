«Мне самому тяжело»: Стас Пьеха отреагировал на обвинения в абьюзе

09 февраля 2026, 14:54

Певец Стас Пьеха опроверг обвинения в абьюзе и заявил о своей эмпатии

Стас Пьеха (Фото: Instagram* @wolfieha)

Певец Стас Пьеха назвал ошибочным мнение о себе как о тяжёлом в отношениях человеке. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентами «Комсомольской правды».





Артист заявил, что считает себя эмпатичным и слишком вовлечённым в жизнь партнёра. Пьеха подчеркнул, что никогда не проявлял абьюз. По его словам, если подобное и происходило, то только в его адрес.



Причиной такой характеристики певец считает свои резкие высказывания в одном из телешоу. Он признал, что выражался резко, так как имеет абстрактное понимание о свадьбах и отношениях.

«Мне кажется, я дико эмпатичный, наоборот. Я слишком включённый в человека, что мне самому тяжело. Поэтому я в отношениях очень классный, но только для тех, с кем я в отношениях», — пояснил артист.