С компании Тимати взыскали почти восемь миллионов рублей
Компания рэпера Тимати должна выплатить почти восемь миллионов рублей по решению суда. Об этом сообщает kp.ru.
Иск подали из-за ненадлежащего исполнения обязательств по договорам субаренды. Истец потребовал взыскать 4,14 миллионов рублей основного долга, 3,81 миллион рублей неустойки и 263,5 тысячи рублей госпошлины.
В суде представители ответчика заявили, что договоры субаренды были подписаны 5 октября 2023 года, однако акты приема-передачи не оформлялись как отдельные документы и являлись приложениями к соглашению. При этом эти доводы не приняли и постановили взыскать с компании заявленную сумму в полном объеме.
