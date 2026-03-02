Достижения.рф

С компании Тимати взыскали почти восемь миллионов рублей

Тимати (Тимур Юнусов) (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Компания рэпера Тимати должна выплатить почти восемь миллионов рублей по решению суда. Об этом сообщает kp.ru.



Иск подали из-за ненадлежащего исполнения обязательств по договорам субаренды. Истец потребовал взыскать 4,14 миллионов рублей основного долга, 3,81 миллион рублей неустойки и 263,5 тысячи рублей госпошлины.

В суде представители ответчика заявили, что договоры субаренды были подписаны 5 октября 2023 года, однако акты приема-передачи не оформлялись как отдельные документы и являлись приложениями к соглашению. При этом эти доводы не приняли и постановили взыскать с компании заявленную сумму в полном объеме.

Иван Мусатов

