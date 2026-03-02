Умар Джабраилов мог оставить 1,5 миллиарда долгов

02 марта 2026, 13:06

Умар Джабраилов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Бизнесмен Умар Джабраилов мог оставить после себя долговые обязательства на сумму до 1,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.