Умар Джабраилов мог оставить 1,5 миллиарда долгов
Бизнесмен Умар Джабраилов мог оставить после себя долговые обязательства на сумму до 1,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По имеющейся информации, формально Джабраилов вышел из бизнеса в феврале 2020 года, продав 71% доли Владимиру Шупову. Однако спустя четыре года сам Шупов заявил, что не является владельцем активов, что ставит под сомнение законность сделки и фактическую смену собственника.
К середине 2025 года задолженность структур, связанных с предпринимателем, по налогам, страховым взносам и пеням превышала 190 миллионов рублей. Проверка около двадцати компаний показала отсутствие актуальной бухгалтерской отчетности. По ряду юридических лиц, включая группу «Авансис», финансовые данные в последний раз предоставлялись еще в 2016 году. При этом на счетах организаций числились символические суммы — порядка 10 тысяч рублей, что может свидетельствовать о фактическом прекращении активной хозяйственной деятельности.
Напомним, что тело Джабраилова нашли 2 марта в столичной гостинице. Он покончил жизнь самоубийством.
