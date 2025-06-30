Третий муж звезды сериала «Жуки» насиловал её десятилетнюю дочь
Дарья Пескова стала гостьей программы «Звёзды сошлись», в которой поделилась подробностями об изнасиловании своей дочери.
В середине июня актриса сделала заявление о том, что её бывший муж насиловал дочку. Дарья ругает себя за это, ведь то, что она оставляла ребёнка наедине с мужчиной, вместо няни — её вина.
На программе «Звёзды сошлись» Пескова рассказала, что впервые это произошло, когда девочке было всего десять. Отчим насиловал дочь на протяжении пяти лет.
Дарья оставляла детей супругу, так как полностью доверяла ему. А он, в свою очередь, поддерживал её в построении карьеры. Мужчина насиловал девочку каждый раз, когда Пескова уезжала в Москву по рабочим делам.
Дочь призналась маме спустя много лет. Сама актриса заявила, что должна была понять это раньше, ведь было много знаков: дочка стала спать в тёплой одежде, часто становилась агрессивной.
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