Третий муж звезды сериала «Жуки» насиловал её десятилетнюю дочь

30 июня 2025, 13:54

Актриса Дарья Пескова винит себя в том, что бывший муж насиловал её дочь

Дарья Пескова (Фото: Instagram* @dashaactricca)

Дарья Пескова стала гостьей программы «Звёзды сошлись», в которой поделилась подробностями об изнасиловании своей дочери.