«С меня хватит»: Паттинсон пожаловался на раритетный Mustang и устал его толкать
Актер Паттинсон пожаловался на сломанный раритетный Mustang GT350
Британский актер Роберт Паттинсон, известный по роли в саге «Сумерки», поделился разочарованием в своем автомобиле мечты. Об этом стало известно 2 сентября.
В новом интервью изданию GQ звезда признался, что покупка раритетного Shelby Mustang GT350 обернулась для него чередой неловких моментов. По словам Паттинсона, гонораров от вампирской саги ему хватило на приобретение желанного винтажного спорткара. Однако мечта детства регулярно подводила актера в самых неподходящих местах.
«Сколько раз я сталкивался с унизительными ситуациями, когда он просто не заводился или ломался — всегда на глазах у огромных групп туристов или вроде того, — и мне приходилось самому толкать его за угол. Я думал: «Все. С меня хватит. Мне нужно что-то, что просто едет», — прокомментировал собеседник.Отмечается, что Паттинсон являлся владельцем редчайшего Shelby GT350 Hertz 1968 года выпуска. Модель входила в ограниченную серию всего из 224 экземпляров, а на момент покупки пробег автомобиля после полной реставрации в 2011 году составлял лишь 643 километра.