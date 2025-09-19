Дочь Борисовой шокировала подробностями романа на «Выживалити»

19 сентября 2025, 17:55

Дочь Даны Борисовой рассказала о романе на шоу «Выживалити»

Полина Борисова (Фото: кадр из шоу «Алёна, Блин!»)

18-летняя дочь Даны Борисовой Полина нашла романтический интерес во время съёмок шоу «Выживалити». Она поделилась этой историей в программе «Алёна, Блин!».





Полина покинула проект ещё в первой серии, но за короткое время успела познакомиться с членом съёмочной группы. Девушка пояснила, что симпатия возникла не к участнику, а к сотруднику, который работал над шоу.

«Был [роман, — прим. ред.], но не с участником. Это было ужасно... Я, когда вылетела, с одним сотрудником увиделась в его номере. Ну, пообщались там...» — рассказала она.

