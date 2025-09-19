Дочь Борисовой шокировала подробностями романа на «Выживалити»
Дочь Даны Борисовой рассказала о романе на шоу «Выживалити»
18-летняя дочь Даны Борисовой Полина нашла романтический интерес во время съёмок шоу «Выживалити». Она поделилась этой историей в программе «Алёна, Блин!».
Полина покинула проект ещё в первой серии, но за короткое время успела познакомиться с членом съёмочной группы. Девушка пояснила, что симпатия возникла не к участнику, а к сотруднику, который работал над шоу.
«Был [роман, — прим. ред.], но не с участником. Это было ужасно... Я, когда вылетела, с одним сотрудником увиделась в его номере. Ну, пообщались там...» — рассказала она.Девушка отметила, что их общение не получило развития. Роман не состоялся, так как чувства оказались безответными. По словам Полины, молодой человек был старше её на два года.
Ранее Дана Борисова впервые призналась, почему перекрыла дочери путь в шоу-бизнес.