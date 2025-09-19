Владелица российской кофейни шокировала стаканами с намёком на оральный секс

19 сентября 2025, 16:18

Блогершу Миронову раскритиковали за держатели для стаканов в её кофейне

Фото: Istock/Nichanad Chitonnom

В сети раскритиковали дизайн стаканов в кофейне Irnby, которую в Санкт-Петербурге открыла блогер Анастасия Миронова. Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал «Афиша Daily».