Владелица российской кофейни шокировала стаканами с намёком на оральный секс
В сети раскритиковали дизайн стаканов в кофейне Irnby, которую в Санкт-Петербурге открыла блогер Анастасия Миронова. Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал «Афиша Daily».
Пользователи соцсетей назвали пошлым и неуважительным дизайн держателей для стаканчиков, которые раздавали гостям на открытии. На изображении были женщины с открытыми ртами, что многие восприняли как намёк на оральный секс.
Следует отметить, что фотографии аксессуаров после волны негативных комментариев сразу же удалили. Пользователи обвинили владелицу кофейни в объективизации женщин. Сама Анастасия Миронова публично не прокомментировала ситуацию.
