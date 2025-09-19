Достижения.рф

Владелица российской кофейни шокировала стаканами с намёком на оральный секс

Блогершу Миронову раскритиковали за держатели для стаканов в её кофейне
Фото: Istock/Nichanad Chitonnom

В сети раскритиковали дизайн стаканов в кофейне Irnby, которую в Санкт-Петербурге открыла блогер Анастасия Миронова. Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал «Афиша Daily».



Пользователи соцсетей назвали пошлым и неуважительным дизайн держателей для стаканчиков, которые раздавали гостям на открытии. На изображении были женщины с открытыми ртами, что многие восприняли как намёк на оральный секс.

Следует отметить, что фотографии аксессуаров после волны негативных комментариев сразу же удалили. Пользователи обвинили владелицу кофейни в объективизации женщин. Сама Анастасия Миронова публично не прокомментировала ситуацию.

Ранее мама блогера Лерчек раскрыла, в каких условиях девушка живёт под домашним арестом.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0