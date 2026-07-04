«Всё не случайно»: Дмитрий Дюжев рассказал, где черпать силы в сложные времена
Дмитрий Дюжев на фестивале в Ярославле призвал искать опору в собственной душе
Актёр Дмитрий Дюжев на кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле заявил, что в периоды нестабильности и тревожных новостей главную опору человек находит в своём внутреннем состоянии.
В беседе с NEWS.ru артист подчеркнул, что искать спасение следует внутри собственной души.
«Если ты понимаешь, что всё правильно и всё не случайно, всё идёт потому, что, так сказать, предназначение свыше, то внутренне возникнет гармония и понимание, что так и должно быть, и внутренняя готовность словом, делом, поступком защищать слабых России», — сказал Дмитрий.Дюжев отметил, что насыщенный негативными событиями информационный фон открывает возможность сосредоточиться на себе и своих ощущениях. Он призвал задаваться вопросами о причинах происходящего и характере тревожной повестки, чтобы через осмысление прийти к внутреннему спокойствию и готовности к действиям.