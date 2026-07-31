В Госдуме призвали наказать треш-блогера Иришку Чики-Пики за аморальный контент

31 июля 2026, 14:17

Ирина Ильина (Фото: Instagram* @irishka_chikipiki_official)

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против участия треш-блогеров Иришки Чики-Пики (настоящее имя — Ирина Ильина) и Безумного Паши в шоу «Свадьба вслепую» на телеканале «Пятница!» и назвал их контент опасным для подростков.





Пара попыталась возродить романтику спустя 13 лет отношений. Организаторы проекта изменили для них правила и позволили им не искать новых партнёров, а сосредоточиться на восстановлении прежних чувств.



В беседе с Общественной Службой Новостей Милонов призвал наказывать за контент, который продвигают участники шоу.

«Этих животных нельзя показывать на экране. Какого чёрта их демонстрируют на федеральных каналах? Нужно запретить какую-либо мейдийность всяким маргинальным созданиям. Это ненормально, когда доморощенные блогеры в пьяном угаре показывают свою ужасающую бытовуху и романтизируют употребление спиртного», — сказал парламентарий.