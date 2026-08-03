С театра Кадышевой потребовали 100 тысяч рублей через суд
Российское авторское общество (РАО) подало иск в суд к театру Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Организация требует взыскать с артистки 100 тысяч рублей. Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел 31 июля.
Как сообщает «Газета», иск относится к категории экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений. Отмечается, что это не первый судебный спор между РАО и коллективом Кадышевой.
В сентябре 2025 года общество уже подавало иск к ансамблю на 80 тысяч рублей, однако через четыре месяца истец отозвал свои требования. Помимо этого, театр «Золотое кольцо» участвует в другом разбирательстве — индивидуальный предприниматель Обушенков подал иск к учреждению на сумму более двух млн рублей ещё в феврале прошлого года.
Представитель истца сообщал журналистам, что театр не исполнил обязательства по договору. До обращения в суд он направлял Кадышевой и её команде досудебную претензию, но, не дождавшись ответа, оформил исковое заявление.
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