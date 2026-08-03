С театра Кадышевой потребовали 100 тысяч рублей через суд

03 августа 2026, 14:46

РАО требует с театра Кадышевой 100 тысяч рублей по экономическому спору

Надежда Кадышева (Фото: Instagram* @kadishevaru)

Российское авторское общество (РАО) подало иск в суд к театру Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Организация требует взыскать с артистки 100 тысяч рублей. Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел 31 июля.