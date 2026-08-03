Курбан Омаров признал вину в скандале с женой и связал его с «выбором в прошлом»

03 августа 2026, 14:26

Курбан Омаров (Фото: Instagram* @zimamoscow)

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен и блогер Курбан Омаров признал свою вину в недавнем скандале с участием супруги. Об этом сообщила его жена Валерия в своём блоге.





Омаров высказался о происшествии во время семейного ужина.

«Это случилось из-за моего выбора в прошлом, который я когда-то сделал. И сейчас этот выбор до сих пор не даёт спокойно жить. И, к сожалению, ты тоже страдаешь», — отметил мужчина.