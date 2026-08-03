«Неповторимый оригинал»: Собчак примерила образ звезды «Не родись красивой»
Ксения Собчак воспроизвела образ Кати Пушкаревой из сериала «Не родись красивой»
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак воспроизвела образ Кати Пушкаревой — главной героини сериала «Не родись красивой». Соответствующий пост знаменитость опубликовала в личном блоге.
На опубликованных кадрах Собчак появилась перед камерой в платье с геометрическим принтом и декоративными бантами от бренда Comme des Garçons. К наряду телеведущая добавила коричневую вязаную шапку, массивные серьги-кольца, несколько браслетов и крупные очки в тёмной оправе.
Для съёмки она распустила длинные кудрявые волосы и выбрала макияж в естественных бежево-розовых тонах, без ярких цветовых акцентов. В том же посте Ксения разместила коллаж, объединив своё фото и кадр с Пушкаревой.
«Жалкая пародия и неповторимый оригинал», — подписала публикацию журналистка.Ранее Ксения Собчак устроила другую фотосессию. Она показала снимки в шёлковом тюрбане и леопардовом костюме бренда Prada.