«Неповторимый оригинал»: Собчак примерила образ звезды «Не родись красивой»

03 августа 2026, 14:01

Ксения Собчак воспроизвела образ Кати Пушкаревой из сериала «Не родись красивой»

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак воспроизвела образ Кати Пушкаревой — главной героини сериала «Не родись красивой». Соответствующий пост знаменитость опубликовала в личном блоге.





На опубликованных кадрах Собчак появилась перед камерой в платье с геометрическим принтом и декоративными бантами от бренда Comme des Garçons. К наряду телеведущая добавила коричневую вязаную шапку, массивные серьги-кольца, несколько браслетов и крупные очки в тёмной оправе.



Для съёмки она распустила длинные кудрявые волосы и выбрала макияж в естественных бежево-розовых тонах, без ярких цветовых акцентов. В том же посте Ксения разместила коллаж, объединив своё фото и кадр с Пушкаревой.

«Жалкая пародия и неповторимый оригинал», — подписала публикацию журналистка.