«Таблетки»: Стала известна причина внезапного ухода Даны Борисовой с телепроектов

03 августа 2026, 13:41

Дана Борисова прервала участие в шоу из-за обострения биполярного расстройства

Дана Борисова (Фото: Instagram* @danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова перестала появляться в проектах, в которых участвовала до недавнего времени, и объяснила причины своего ухода.





Последний раз зрители видели Борисову в программе «Сокровища императора» на федеральном телеканале.



В беседе с Общественной Службой Новостей Дана сообщила, что в ходе съёмок у неё закончились назначенные препараты для лечения биполярного расстройства.

«У меня закончились таблетки от биполярки, и я начала бросаться на людей. Я сходила с ума и сводила с ума всех окружающих. В какой-то момент всё стало настолько ужасно, что я попросилась домой, и меня отпустили. Сейчас я на курсе, и мне нельзя слезать с препаратов, поэтому теперь буду отказываться от продолжительных шоу, чтобы снова всё не повторилось», — сказала телеведущая.