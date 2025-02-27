Последние снимки Мишель Трахтенберг испугали фанатов: из-за чего на самом деле скончалась актриса, молчавшая о болезни

Мишель Трахтенберг (Фото: instagram* @michelletrachtenberg)
В среду мир узнал о смерти звезды сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг. Актрисе было 40 лет. По информации СМИ, недавно она перенесла операцию по пересадке печени. Источники сообщают, что трансплантация произошла незадолго до ее кончины, и есть предположение, что организм не принял пересаженный орган, который ей установили в прошлом году. Подробности гибели артистки – в материале «Радио 1».
Причины смерти Мишель Трахтенберг
Трахтенберг была найдена без сознания в своей квартире в Нью-Йорке около восьми утра в среду ее матерью. Представитель актрисы подтвердил печальную новость: «С глубокой скорбью сообщаем о смерти Мишель Трахтенберг».
Мишель Трахтенберг (Фото: instagram* @michelletrachtenberg)
Фанаты давно подозревали, что у актрисы могут быть проблемы со здоровьем — об этом свидетельствовали ее последние фотографии. Мишель чаще всего делилась в своем блоге архивными снимками, а новые фото появлялись значительно реже. Поклонники стали замечать, что волосы звезды заметно поредели, и она старалась скрыть это под головными уборами.
Тем не менее, сама Трахтенберг утверждала, что чувствует себя хорошо и не жалуется на здоровье.
Личная жизнь Трахтенберг
Актриса была в отношениях с агентом по поиску талантов и продюсером Джеем Коэном, с которым, по слухам, встречалась с 2020 года. У него есть две взрослые дочери. Хотя влюбленные не комментировали свои отношения, они иногда делились совместными фото. 4 февраля Мишель опубликовала снимок, на котором они отмечают Хэллоуин, и с юмором написала: «С Днем святого Валентина тому, кто сидит спокойно достаточно долго, чтобы я могла разукрасить его лицо».
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Реакция коллег на смерть Трахтенберг
Звезды потрясены трагической смертью актрисы. Эд Вествик, известный по роли в «Сплетнице», выразил соболезнования ее семье: «Мне очень грустно слышать о кончине Мишель. Я посылаю свои молитвы».
«Мишель была уникальной личностью. Я помню, как она впервые пришла на съемочную площадку и сразу же взяла все под контроль. Она была настоящей силой природы — такой веселой и притягательной. С теплотой вспоминаю те годы. Это ужасная утрата. Люблю тебя», — добавил Вествик.
Чейс Кроуфорд, сыгравший Нейта Арчибальда в том же сериале, также поделился своими чувствами: «Ужасная потеря». Ким Кэттролл, с которой Трахтенберг работала над фильмом «Принцесса льда», написала: «Покойся с миром, дорогая Мишель».
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Анастасия Хохлова