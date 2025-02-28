Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия

Мишель Трахтенберг (Фото: instagram* @michelletrachtenberg)
Причина смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг признана «неопределенной» из-за отказа ее семьи от вскрытия. Об этом информирует издание New York Post.
Согласно информации газеты, бюро судебно-медицинской экспертизы Манхэттен заявило об обязанности выполнить просьбу семьи в связи с требованиями законодательства штата Нью-Йорк о здравоохранении. Уточняется, что в результате был проведен лишь медицинский осмотр.
Напомним, в среду, 26 февраля, стало известно о смерти звезды сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг. Актрисе было 40 лет. По данным СМИ, недавно она перенесла операцию по пересадке печени.
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Напомним, в среду, 26 февраля, стало известно о смерти звезды сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг. Актрисе было 40 лет. По данным СМИ, недавно она перенесла операцию по пересадке печени.
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Екатерина Коршунова