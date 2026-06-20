«С возрастом снижаются»: Эвелина Бледанс показала стройные ноги на отдыхе — фото

20 июня 2026, 22:59

Актриса Эвелина Бледанс снялась в коротких шортах со стройными ногами

Эвелина Бледанс (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

57-летняя актриса и телеведущая Эвелина Блёданс поделилась свежими снимками с отдыха на черноморском побережье. Кадрами артистка порадовала подписчиков в социальных сетях. Знаменитость не скрывает, что проводит время в Сочи.





На новом фото Блёданс запечатлена в эффектной позе на веранде. Для съемки она выбрала шелковую рубашку, белые короткие джинсовые шорты, широкополую шляпу и поясной ремень. Образ подчеркнул стройную фигуру звезды. Помимо личных фото, теледива публиковала кадры с младшим сыном Семёном и делилась подробностями о санаторном лечении. Она сообщила, что сосредоточилась на восстановлении «митохондриального здоровья».



Эвелина Бледанс с сыном Семеном (Фото: Instagram*/bledans)



«С возрастом функции митохондрий снижаются, что приводит к быстрой утомляемости, ослабленному иммунитету и хроническим заболеваниям <…> Всего 2–3 минуты экстремального холода до минус 160 градусов дают мощную встряску организму», — говорила Бледанс.