«С возрастом снижаются»: Эвелина Бледанс показала стройные ноги на отдыхе — фото
Актриса Эвелина Бледанс снялась в коротких шортах со стройными ногами
57-летняя актриса и телеведущая Эвелина Блёданс поделилась свежими снимками с отдыха на черноморском побережье. Кадрами артистка порадовала подписчиков в социальных сетях. Знаменитость не скрывает, что проводит время в Сочи.
На новом фото Блёданс запечатлена в эффектной позе на веранде. Для съемки она выбрала шелковую рубашку, белые короткие джинсовые шорты, широкополую шляпу и поясной ремень. Образ подчеркнул стройную фигуру звезды. Помимо личных фото, теледива публиковала кадры с младшим сыном Семёном и делилась подробностями о санаторном лечении. Она сообщила, что сосредоточилась на восстановлении «митохондриального здоровья».
«С возрастом функции митохондрий снижаются, что приводит к быстрой утомляемости, ослабленному иммунитету и хроническим заболеваниям <…> Всего 2–3 минуты экстремального холода до минус 160 градусов дают мощную встряску организму», — говорила Бледанс.Младший сын Семён родился в третьем браке Блёданс с Александром Семиным, который распался в 2017 году. От второго брака у актрисы есть старший сын Николай — он уже около 15 лет живет в Израиле. В личной жизни Эвелины сейчас новый этап: более пяти лет она состоит в отношениях, но предпочитает не афишировать имя своего избранника.