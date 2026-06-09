Эвелина Блёданс раскрыла, где живёт её 32-летний сын и почему они редко видятся
Актриса Эвелина Блёданс в беседе с «ТВ Mail» сообщила, что её 32-летний сын Николай уже много лет живёт в Израиле. По словам звезды, он самостоятельно выбрал эту страну, потому что там находятся его друзья.
Блёданс отметила, что предложила бы сыну другие варианты, но уважает его решение.
«У них началась жара в прямом и переносном смысле. Он выбрал это место. Там у него друзья. Он взрослый человек», — заявила актриса.Она добавила, что редко видится с сыном из-за сложностей с поездками за границу, но не стремится покидать Россию. Николай тоже не горит желанием приехать к ней.
«Этим трудно заменить живое общение. Мы все молимся за мир во всём мире, чтобы нам уже спокойно можно было сесть, полететь друг к другу. Сейчас всё это очень сложно и небезопасно», — сказала Блёданс.Кроме того, Эвелина сообщила, что у сына есть девушка, но отцом он пока не планирует становиться. Певица призналась, что хотела бы внуков.