Эвелина Блёданс раскрыла, где живёт её 32-летний сын и почему они редко видятся

09 июня 2026, 09:43

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* @bledans)

Актриса Эвелина Блёданс в беседе с «ТВ Mail» сообщила, что её 32-летний сын Николай уже много лет живёт в Израиле. По словам звезды, он самостоятельно выбрал эту страну, потому что там находятся его друзья.





Блёданс отметила, что предложила бы сыну другие варианты, но уважает его решение.

«У них началась жара в прямом и переносном смысле. Он выбрал это место. Там у него друзья. Он взрослый человек», — заявила актриса.

«Этим трудно заменить живое общение. Мы все молимся за мир во всём мире, чтобы нам уже спокойно можно было сесть, полететь друг к другу. Сейчас всё это очень сложно и небезопасно», — сказала Блёданс.