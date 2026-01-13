Садальский вышел на связь из госпиталя после операции
Актёр Станислав Садальский обратился к поклонникам через запрещённую в РФ социальную сеть. Он разместил фотографию из больничной палаты и поделился подробностями о недавнем хирургическом вмешательстве.
Во время диагностического обследования врачи обнаружили критическое сужение просвета артерии — на 80 %. По словам актёра, удар мог произойти в любой момент.
«Говорят, шибануть могло когда угодно, например, во время завтрашней репетиции нашего нового спектакля с Васильевой. Врач, проводивший стентирование, тоже с юмором, лицо доброе, глаза умные», — поделился артист.Ранее телеведущая Регина Тодоренко рассказала о проблемах со здоровьем. Звезду беспокоят боли в позвоночнике.