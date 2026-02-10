Раскрыта личность новой возлюбленной Олега Майами

10 февраля 2026, 06:28

Super раскрыл личность новой возлюбленной певца Олега Майами

Олег Майами (Фото: Instagram* / @miamioleg_official)

Эксклюзивные подробности личной жизни певца Олега Майами выяснило издание Super. Речь идет о таинственной девушке, с которой, судя по свежим снимкам, артиста связывают романтические отношения.