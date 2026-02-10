Раскрыта личность новой возлюбленной Олега Майами
Эксклюзивные подробности личной жизни певца Олега Майами выяснило издание Super. Речь идет о таинственной девушке, с которой, судя по свежим снимкам, артиста связывают романтические отношения.
Как оказалось, возлюбленной артиста оказалась 22‑летняя Эмилия Шрамко. Девушка родом из Ростова-на-Дону, но судьба свела ее со знаменитостью в Санкт-Петербурге, где она училась в авиационно‑транспортном колледже, осваивая профессию бортпроводника.
Однако в авиации у девушки так и не сложилось. Вместо этого Эмилия отправилась на Бали, и сейчас успешно строит модельную карьеру в одном из местных агентств, а параллельно развивает собственный бизнес.
Несмотря на то, что Олег и Эмилия пока не подтвердили официально свой роман, внимательные поклонники уже смогли сложить пазл из многочисленных намеков. В соцсетях то и дело появлялись фотографии пары из одних и тех же локаций, а также кадры, где молодые люди позируют в вещах друг друга. Дополнительным подтверждением отношений стал визит Эмилии на концерт Олега в Таиланде. А недавно девушка невольно пролила свет на их совместный отдых во время стрима у подруги — в разговоре она упомянула увлекательную поездку «на байке с Олегом».
