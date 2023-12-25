Садальский назвал Ивлееву «дремучей тундрой»

Фото: istockphoto.com/alexkoral
Актёр Стас Садальский прокомментировал вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, назвав её «дремучей тундрой».
Он выразил сожаление о том, что элиту нашей страны представляют такие люди, как те, что стали участниками этой вечеринки.
Артист добавил, что, хотя сам приветствует задорные и смешные акции, эта вечеринка таковой не вышла. Однако, по его мнению, наказывать участников вечеринки излишне.
Читайте также:
Киркоров оправдался перед Песковым за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
Депутат Драпеко призвала не брать «грязные деньги» Ивлеевой
Суд в Москве арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки Ивлеевой
«Сама Ивлеева — дремучая тундра, но её компания мне казалась умнее и интереснее её. Печально, что так выглядит элита России. Кроме голой жопы, они ничем не могут удивить», — поделился мнением в беседе с NEWS.ru Садальский.
Читайте также:
Киркоров оправдался перед Песковым за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
Депутат Драпеко призвала не брать «грязные деньги» Ивлеевой
Суд в Москве арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки Ивлеевой
Мелисса Тимофеева